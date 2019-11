Vivo Energy Maroc, l’entreprise en charge de la distribution et de la commercialisation de carburants et lubrifiants de marque Shell au Maroc, et de Gaz de Pétrole Liquéfié de marque Butagaz et Myher Holding annoncent leur partenariat dans la société Sopétrole afin d’accélérer le déploiement de leurs activités de distribution dans les Provinces du Sud du Maroc. La co-entreprise sera détenue à 49% par Vivo Energy Maroc et à 51% par MYHER Holding.

Elle interviendra dans le stockage, la commercialisation et la distribution de carburants et de lubrifiants de marque Shell dans les provinces sahariennes.

De nombreuses stations-services vont rejoindre le réseau Shell dès 2020. Un dépôt de stockage de carburants à Laâyoune soutiendra le développement de la société dans la région.