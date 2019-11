La ministre déléguée chargée des Marocains résidant à l’étranger, Nezha El Ouafi, a annoncé la relance du Fonds d’investissement dédié aux Marocains résidant à l’étranger (MRE).

El Ouafi, qui intervenait lors de la discussion du budget sectoriel du ministère des affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger pour l’année 2020 devant la commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des marocains résidant à l’étranger à la chambre des représentants a indiqué que le groupement interprofessionnel des banquiers sera mobilisé à cet effet afin de sensibiliser les banques nationales et internationales sur l’importance que revêt ce fonds d’investissement.

La ministre a relevé que la stratégie se base sur le renforcement de la base de données relative aux compétences, la mise en place d’un système de veille informatique et le lancement d’une campagne de communication avec les compétences marocaines lors des différents événements nationaux et internationaux.