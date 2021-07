Le parc urbain du vélodrome d’Anfa à Casablanca a ouvert ses portes, jeudi, au public avec un nouveau look permettant aux habitants de la capitale économique de profiter d’un nouvel espace dédié à la détente et au divertissement.

Un communiqué de “la Société Casablanca aménagement” indique que le parc, doté d’un restaurant, de locaux commerciaux et d’un snack, s’étend sur une superficie de 2,2 hectares, dont 8.854 mètres carrés d’espaces verts et plus de 300 mètres carrés dédiés aux jeux pour enfants, outre un terrain de pétanque.

Le site, devenu un espace par excellence pour la pratique d’activités sportives et récréatives, s’inscrit dans le cadre du projet de réaménagement et de valorisation du parc du vélodrome au centre du quartier Racine Anfa.

Il s’inscrit également dans le cadre d’une stratégie globale de protection et de valorisation du patrimoine culturel matériel, immatériel et naturel de la ville de Casablanca.

Les travaux de restauration du vélodrome, construit en 1922 et inscrit au patrimoine national depuis 2013, ont été réalisés et l’aspect patrimonial du site a été sauvegardé.

Selon la même source, la réalisation du projet a nécessité un budget d’environ 30 millions de dirhams, auquel le ministère de l’Intérieur (Direction générale des collectivités territoriales) a contribué à hauteur de 20 millions de dirhams, le ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports et la région de Casablanca-Settat avec 5 millions de dhs chacun.