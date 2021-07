Les Eaux Minérales d’Oulmès a entrepris, depuis plus de deux an une vaste stratégie de renouvellement pour mieux répondre aux évolutions des attentes de ses consommateurs.

Après Bahia, Sidi Ali et, et Ain Atlas c’est au tour d’Oulmès de faire peau neuve. Pour ses fidèles consommateurs à la recherche d’une alternative saine et rafraîchissante au quotidien, Oulmès réaffirme les valeurs d’authenticité et de partage qui ont bâti son histoire.

Une esthétique fraîche

“Elu produit de l’année” en 2021, Oulmès dévoile Sa nouvelle identité visuelle donnant un nouveau souffle à l’eau minérale naturelle gazeuse préférée des Marocains.

Allégé, son logo iconique s’intègre dans une structure de bulles qui lui apporte une forte présence et marque de sa pétillance naturelle à la source.

Dans un contexte marqué par l la promotion du Made in Morocco, Oulmès, marque 100% et symbole de noue art de vivre a su être à l’écoute de sa communauté.

Chargée d’histoire et d’émotions, Oulmès accompagne les mutations de la société marocaine depuis près de 90 ans.

Généreuse et accessible la marque doit sa longévité à son ancrage culturel et sa minéralité unique aux bienfaits reconnus Sur la santé.

Forte son de son gout et de sa pétillance naturelle, Oulmès puise sa minéralite de la source Lalla Haya située au coeur du moyen Atlas. Formées à 43degrés par la chaleur des roches volcaniques, les bulles Oulmès sont un véritable miracle de la nature.

Eau minérale gazeuse naturelle, Oulmès trône sur les tables marocaines, à la maison comme à l’extérieur pour accompagner repas et occasions du Quotidien. Ell offre une gamme d’eaux gazeuse naturelle (intenses et légère), et d’Aqudrinks à base d’eau Oulmès et de jus naturels de fruits.

La marque propose également 25 nouvelle recettes rafraichissantes rassemblées dans un livret à Mocktails que ses adeptes pourront préparer et déguster sans modération.

Santé et plaisir:

Oulmès a depuis 1933, touché plusieurs domaines : thermalisme, gastronomie, festivités. Aujourd’hui, Oulmès incarne l’alternative gazeuse pour accompagner repas et moments de pauses du quotidien. Avec minéralitè unique, elle est l’alliée plaisir et santé par excellence.