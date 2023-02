Une réunion du Comité de Suivi du secteur de la Propreté à Casablanca, s’est tenue récemment, au cours de laquelle l’accent a été mis sur les problèmes et les contraintes dont pâtit le secteur de la propreté au niveau de Casablanca avant que des propositions ne soient émises par les différentes parties en vue d’améliorer les prestations fournies aux habitants.

Selon le portail « www.casablancacity.ma » l’Adjoint au Maire chargé de la propreté, Moulay Ahmed Afilal, a souligné que la Commune est en train de revoir les contrats de gestion déléguée du secteur de la propreté et d’évaluer les prestations fournies par les sociétés délégataires, ajoutant que des propositions relatives à la deuxième phase du contrat de gestion déléguée seront formulées par l’ensemble des parties concernées.

Il a expliqué que le conseil avait déjà écouté et suivi les propositions et recommandations des Présidents d’Arrondissements et des Gouverneurs pour améliorer le secteur, qui coûte gros pour la Commune avec un budget colossal estimé à un Milliard de Dirhams.

Des propositions ont été formulées par les participants à cette réunion, a poursuivi Afilal, portant sur la nécessité d’augmenter la fréquence du passage des nettoyeurs dans les rues pour qu’elle devienne quotidienne au lieu de 3 fois par semaine, et de généraliser les bacs d’ordure enterrés, étant donné qu’il n’y a actuellement que trois dans chaque arrondissement.

Il a été aussi proposé le nettoyage des bacs une fois par semaine au lieu d’une fois tous les deux mois, pour éviter l’accumulation d’odeurs désagréables, a fait savoir Afilal.

Selon lui, la société Casa Baia a recommandé l’utilisation des machines balayeuses, une proposition que des membres de la Commission ne l’ont pas retenu du fait que ceci entraînera une réduction du nombre d’employés, outre que ces machines ne pourront être utilisées que dans les grands quartiers de Casablanca.

Les participants à cette réunion ont également appelé à la nécessité de la collecte des déchets sur les plages et décidé de créer une Police de la Propreté afin de sanctionner les contrevenants à l’opération de ramassage d’ordures ménagères, a indiqué Afilal.