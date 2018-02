Infomédiaire Maroc – Le Conseil de la commune urbaine de Casablanca a approuvé, hier, une série de conventions et de projets de développement relatifs au transport, à la santé, au sport et aux services numériques. Dans la rubrique relative au transport, le Conseil a approuvé la désignation de la société de développement local, Casa Transports, pour la gestion de la gare routière de Ouled Ziane tout en donnant son accord pour la réalisation des lignes 3 et 4 du Tramway de Casablanca, qui totalisent une longueur linéaire de 27 km, et se composent de 43 stations.

Sur le plan de la santé publique, le Conseil a adopté 2 conventions relatives à la réalisation d’unités de valorisation des déchets ménagers à Casablanca et à la désignation de la société de développement local Casa Prestations pour la lutte contre les maladies vectorielles au niveau de la commune urbaine de Casablanca.

S’agissant du sport, le Conseil a approuvé la convention cadre de partenariat liant la commune de Casablanca et la Fédération royale marocaine de football et visant la création et la réhabilitation des infrastructures destinées à la pratique de cette discipline.

Le Conseil a, en outre, approuvé un projet dédié au soutien du Centre des Très Petites Entreprises Solidaires de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité afin d’encourager et promouvoir l’auto-emploi.

