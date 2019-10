L’Agence Urbaine de Casablanca (AUC) et le Groupe de développement territorial français REALITES, à travers sa filiale »REALITES Afrique », ont procédé, à la signature d’une convention pour le réaménagement, la rénovation et l’exploitation de l’hôtel mythique Lincoln, à Casablanca. ‘‘Cette convention matérialise la première étape du phasage opérationnel du projet de réhabilitation en fixant notamment les modalités d’acquisition du bien, mais également les règles d’intervention entre l’AUC et REALITES pour le déroulement du projet’’, souligne »REALITES Afrique » dans un communiqué. Le projet consiste en la conception d’un hôtel 5 étoiles, tout en préservant le parti architectural voulu par le créateur du Lincoln, l’architecte Hubert Bride, et ce, à travers la rénovation de l’aile existante et l’insertion d’une nouvelle façade ‘‘en creux’’, identique à la première. D’une surface de plancher de 13 500 m², la programmation projetée comprendra, outre un hôtel 5 étoiles, des espaces de coworking, un concept store, un rooftop offrant un SPA, un espace fitness, un restaurant ainsi qu’une piscine. Ce projet structurant sera réalisé par REALITES maîtrise d’ouvrage Maroc, filiale de REALITES Afrique. Pour rappel, le Groupe REALITES avait remporté, en novembre 2018, l’appel à manifestation d’intérêt lancé par l’AUC en vue de l’acquisition, le réaménagement, la rénovation et l’exploitation de l’hôtel.