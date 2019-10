L’entreprise innovante en électronique imprimable et en science des matériaux, E2IP Technologies, a inauguré, à Midparc à Casablanca, son nouveau site de fabrication spécialisé dans la réalisation de projets d’innovation en technologies de rupture. D’une superficie de près de 6 000 m², ce site, entièrement opérationnel, se consacre à la production de solutions d’interfaces homme-machine (HMI) et de technologies d’électronique imprimable telle que l’électronique embarquée en surfaces fonctionnelles, les films conducteurs transparents et les circuits chauffants imprimés. Cette usine a été, en effet, parfaitement adaptée pour répondre à une demande croissante d’interfaces intelligentes et de surfaces fonctionnelles, principalement pour les secteurs de l’aéronautique, ainsi que ceux du médical et de l’industriel. Située à Midparc au sein du pôle aéronautique marocain (plusieurs multinationales et 16 700 employés œuvrant dans ce secteur géographique) et grâce aux formations offertes aux employés de E2IP par l’Institut des Métiers de l’Aéronautique (IMA), l’entreprise se positionne davantage comme un acteur majeur dans l’industrie aéronautique.