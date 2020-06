Lydec, opérateur d’eau et d’électricité dans le Grand Casablanca, a exprimé sa disposition à accorder, “au cas par cas et à titre exceptionnel”, des facilités de paiement à ses clients, dans le contexte de la crise engendrée par la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

“Consciente que certains clients sont impactés par ce contexte difficile, Lydec reste solidaire et pourra accorder, au cas par cas et à titre exceptionnel, à ceux qui le souhaiteraient des facilités de paiement”, souligne, dans un communiqué, le délégataire de services publics dans la métropole et les communes avoisinantes.

Pour ce faire, la demande doit être adressée via le centre de relation-clients, par téléphone (0522 31 20 20), par mail ([email protected]) et via l’application mobile Lydec et l’agence Lydec en ligne (https://client.lydec.ma) ou en se rendant à l’agence commerciale la plus proche, tout en veillant au strict respect des consignes sanitaires.

A partir du 1er juin 2020, Lydec a repris l’activité de lecture des index des compteurs pour déterminer les consommations réelles d’eau et d’électricité des clients, suspendue suite à la déclaration de l’état d’urgence sanitaire.

“En conséquence, les factures précédentes, qui ont été établies sur la base d’une estimation des consommations en raison du confinement sanitaire, sont régularisées dans les factures des clients de juin sur la base de leurs consommations réelles”, précise la même source.

En cas de non-réception de leurs factures, les clients peuvent se rendre à leur agence habituelle, à consulter le site internet ou l’application mobile Lydec 7/24, ou, le cas échéant, se rendre à l’un des “Espaces Services” le plus proche.