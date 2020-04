Lydec, opérateur en charge notamment de la distribution de l’eau et de l’électricité dans le Grand Casablanca, a annoncé, samedi, une contribution de l’ordre de 10 millions de dirhams (MDH) au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

“Au-delà des dispositions opérationnelles déployées par l’entreprise, cette contribution s’inscrit naturellement en solidarité nationale dans ce contexte difficile pour notre pays et de mobilisation aux côtés des autorités publiques pour lutter contre les effets de cette pandémie”, souligne la société dans un communiqué.

Tout en assurant les clients et les citoyens de sa solidarité et de son engagement continu, Lydec affirme que “ses collaborateurs poursuivent leur mobilisation, avec la plus grande responsabilité et le sens du devoir, pour délivrer au quotidien les services de distribution d’eau et d’électricité, d’assainissement liquide et d’éclairage public, dans les meilleures conditions”.

Le délégataire de services s’était engagé que, durant toute la période de confinement, à suspendre les opérations de coupure de la fourniture d’eau et d’électricité, sans que cela engendre des frais supplémentaires.

Dès le démarrage de cette crise sanitaire, Lydec a pris une série de mesures pour contribuer à la limitation de la propagation du coronavirus auprès de ses collaborateurs, ses clients et ses partenaires, dans le respect des consignes sanitaires et de prévention décidées par les autorités.

Elle s’est aussi employée pour assurer la continuité des services essentiels délivrés aux citoyens dans les meilleures conditions.

Consciente des difficultés induites par le contexte de pandémie, Lydec a également mis en place plusieurs dispositions destinées à ses clients et reste à leur écoute pour identifier des solutions adaptées.