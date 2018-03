Infomédiaire Maroc – Le Casa Fashion Show (CFS) revient en grande pompe, samedi 21 avril 2018, pour une 12ème saison, placée sous le signe des Eighties, de l’audace et du glamour. Au programme : plus d’une douzaine de marques internationales de prestige, 26 mannequins internationaux, des artistes de renom et un florilège de looks chatoyants et inédits.

Signé Kenza Cheddadi et mis en scène par le célèbre chorégraphe Hakim Ghorab, le CFS comptera sur la participation des chanteurs Matt Pokora, parrain de la saison et Jennifer, qui interprèteront des morceaux iconiques de leur répertoire, dont un duo.

Et parmi les autres invités de marques, on peut citer Ophélie Meunier, Valérie Bègue, Vika Bronova ou encore Jean-Claude Jitrois.

Rédaction Infomédiaire