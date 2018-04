Infomédiaire Maroc – PwC a annoncé le lancement d’un Experience Center à Casablanca, 2ème du genre en Afrique après celui de Johannesburg.

L’Experience Center propose une nouvelle génération de conseils capable de donner vie aux idées, et d’optimiser la relation client en adaptant son offre aux nouvelles attentes des consommateurs.

Il permet ainsi de lancer de nouveaux produits, de nouveaux services correspondant aux nouveaux modes de consommation, en réinventant une expérience client globale, centrée notamment sur le digital.

‘‘Le marché marocain est notre marché le plus important en Afrique francophone. Nos clients au Maroc sont de plus en plus intéressés par ce que nous faisons à l’international, et ils sont, aujourd’hui, en mesure de le répliquer et d’en profiter’’, explique Nabil Kettani, Associé PwC Maroc et responsable des offres Digital & Experience.

Rédaction Infomédiaire