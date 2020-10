Après avoir réinventé l’espace et le mode de travail de ses collaborateurs en déployant le projet « Workplace of the Future », PwC au Maroc renforce la présence de son bureau marocain en inaugurant les nouveaux espaces de son Experience Center.

Offrant une vue surplombante sur la capitale économique, l’Experience Center s’étale sur un plateau de 400m² situé au 18ème étage de la tour CFC à Casablanca. Ce lieu unique a spécialement été conçu pour permettre aux équipes de PwC au Maroc d’améliorer significativement leur offre « expérience client » grâce à une méthodologie de travail collaborative et disruptive. Une méthodologie constamment enrichie et partagée à travers le réseau mondial d’Experience Centers.

Plaçant l’aspect humain au coeur du projet, l’Experience Center a pour principale vocation d’aider les clients à offrir la meilleure expérience possible à leurs utilisateurs finaux.

Un lieu d’expérimentation qui permet de passer « de la stratégie à l’exécution », « des idées aux résultats »

Pour faire naitre ces expériences mémorables, les tester et les réaliser ; l’Experience Center a pris soin d’adapter ses espaces de travail aux différentes phases des projets.

On y trouve 4 Wars Rooms (lieux de vie des projets conçus pour favoriser l’idéation et le travail collaboratif) , un Userlab (espace dédié aux tests utilisateurs et disposant d’une salle de visualisation permettant aux clients de visualiser et d’évaluer le comportement de leurs utilisateurs finaux ) et un Creative Openspace ou Sandbox (un espace totalement modulable pour une multiplicité d’usage abritant aussi bien des séances en groupes de travail restreints que des plénières avec un nombre important de personnes).

Tous ces espaces ont été pensés pour dynamiser les modes de réflexion et confronter les points de vue de tous les intervenants du projet à savoir les designers de services et d’expériences, les spécialistes de l’expérience utilisateur (UX), les designers d’interface (UI), les spécialistes de technologie, les clients et les utilisateurs finaux.

A travers des exercices de modélisation et de scénarisation autour notamment d’approche Design Thinking (explorer, créer er réaliser), l’Experience Center permet d’accélérer d’une manière pragmatique et agile le processus de génération et de réalisation des idées. Il offre ainsi aux clients un nouveau service adapté à l’usage de sa cible de consommateurs en tirant le meilleur parti des nouvelles technologies et du digital.

Une offre exclusive et client-centric adaptée aux nouvelles attentes des utilisateurs

Grâce à l’Experience Center, PwC renforce son offre de services autour de l’expérience client et dote ses équipes et ses clients d’un espace et d’outils qui permettent d’améliorer le delivery model des projets en cours et à venir.

Aujourd’hui, PwC accompagne Barid Al Maghrib dans le cadre d’un projet significatif et emblématique de refonte de l’expérience client Colis & Logistique Amana.

«

Ce projet démarré en présentiel, continué en confinement, nous a permis de mettre à l’épreuve avec succès nos outils et méthodes de travail dans le contexte de crise sanitaire.

Nous avons revu avec les clients finaux d’Amana leur expérience client de bout en bout sur l’ensemble des points de contacts physiques et digitaux,

Nous avons imaginé et testé les parcours et prototypes d’expérience idéales avec les clients finaux de Amana,

Nous les avons mis à l’épreuve des contraintes opérationnelles et techniques pour arrêter l’expérience cible de demain.

Nous finalisons actuellement la feuille de route de mise en oeuvre de cette cible.

L’ouverture de l’Experience Center arrive à point nommé pour les prochaines phases du projet où nous mettrons à profit cet espace unique pour nous projeter avec Amana dans l’agence du futur et les interactions digitales de demain.

»

Explique Nabil Kettani, Associé PwC, Digital & Experience Center Leader