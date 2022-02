Le processus d’élaboration du Programme de développement régional (PDR) de Casablanca-Settat a été lancé, lors d’une réunion d’information et de concertation sur l’élaboration du PDR, tenue mercredi au siège de la Région.

Ce programme vise la mise en place d’une feuille de route de développement durant les 6 prochaines années pour la préservation de la place qu’occupe la région au niveau national et la définition de ses priorités économiques. Intervenant à cette occasion, le wali de la région de Casablanca-Settat, Said Ahmidouch, a indiqué que le coup d’envoi du processus d’élaboration du programme de développement régional s’inscrit dans le cadre de mise en oeuvre des dispositions juridiques et réglementaires relatives aux attributions de la région.

L’objectif escompté consiste, a-t-il dit, en la volonté de consacrer la régionalisation avancée, dans le cadre de la nouvelle organisation administrative et institutionnelle et du nouvel arsenal juridique, notamment la loi organique 111-14 relative aux régions qui a permis d’élargir les prérogatives des régions en les dotant des ressources financières nécessaires pour l’accomplissement de leurs missions.

Le législateur accorde à la région une grande importante par rapport aux autres collectivités territoriales pour ce qui est des opérations de planification, à travers l’élaboration du schéma régional d’aménagement du territoire et du programme de développement régional, a ajouté le wali de la région.

Le programme de développement régional a attribué à la région plusieurs prérogatives en matière de développement régional, notamment pour ce qui est du développement économique, de la formation professionnelle, de l’investissement, de l’emploi et du transport urbain, a-t-il poursuivi. Le programme de développement régional doit comporter un diagnostic mettant en évidence les besoins et les potentialités de la région, une identification de ses priorités et une évaluation de ses ressources et dépenses prévisionnelles, a relevé le wali, notant qu’il doit aussi suivre les orientations stratégiques de la politique de l’Etat, veiller à leur déclinaison au niveau régional et prendre en considération l’intégration des orientations du schéma régional d’aménagement du territoire.

De son côté, le président du conseil de la région Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz, a indiqué que cette rencontre constitue une occasion de mobiliser l’ensemble des opérateurs publics et privés pour la participation à l’élaboration du programme de développement régional, soulignant que le conseil veille à ce que ce document soit prêt lors de la prochaine rentrée politique.

Il a précisé, lors d’un exposé sur la préparation de cette feuille de route stratégique pour la période 2022-2027, que ce projet doit être élaboré selon une approche participative sur une durée globale de 9 mois comprenant plusieurs phases.

Ces phases portent sur l’évaluation de la mise en œuvre du PDR 2016-2021 et les principales leçons à en tirer, l’actualisation du diagnostic territorial et des informations nécessaires à l’élaboration du nouveau PDR, en tenant compte des projets réalisés et en établissant un benchmark national et international pour l’exercice des compétences de la Région, a expliqué le président du conseil régional.

Il sera également question de l’actualisation de la vision stratégique en tenant compte du contexte actuel de la crise épidémiologique et des principales orientations du Nouveau Modèle de Développement, en définir les principales orientations stratégiques et élaborer les programmes d’actions en concertation avec les parties prenantes.

Maâzouz a ajouté qu’il sera procédé à l’établissement d’un cadre contractuel avec les autres intervenants et la définition d’un mode de gouvernance adéquat pour chaque projet, outre l’élaboration et signature de conventions de partenariat et du contrat Etat-Région.

Cette rencontre a eu lieu en présence des membres du conseil régional de Casablanca-Settat, des gouverneurs des préfectures, provinces et préfectures d’arrondissements et des responsables des services déconcentrés de l’Administration centrale.