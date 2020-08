Le Conseil de la région de Casablanca-Settat a examiné, cette semaine, les voies de mise en œuvre du Programme de développement régional (PDR). Elaboré à la lumière une démarche participative impliquant différents acteurs de la région, le Programme de développement régional prévoit 160 projets de développement d’ici à 2021, pour un montant total 115 milliards de dirhams portés par des acteurs publics et privés. Cette enveloppe est investie dans cinq grands axes stratégiques: “Environnement”, “Milieu rural intégré”, “Attractivité socioculturelle et qualité de vie”, “Transport” et “Entreprise, innovation et emploi”.