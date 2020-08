Un montant de 1,52 milliard de dirhams (MDH) a été desservi sur un total de 4,02 MMDH lors de l’opération d’émission de bons du Trésor par adjudication du 11 août, indique la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE) relevant du ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration. Il s’agit de bons d’une maturité de 26 semaines et de 5 ans, souscrits respectivement pour 200 millions de dirhams et 1,32 MMDH aux taux de 1,61% et 2,095%, précise la DTFE dans un communiqué. La date de règlement des bons souscrits interviendra le 17 août, ajoute la même source.