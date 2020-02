Le coût du programme d’approvisionnement en eau potable des villes et agglomérations de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, qui s’inscrit dans le cadre du programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027, s’élève à plus de 4 milliards de dirhams (4 MMDH).

S’exprimant lors d’une rencontre de communication autour de la mise en oeuvre du programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027 au niveau de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, le directeur régional de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE), Mohamed Ilyas Mansouri, a indiqué que ce programme national vise à accélérer les investissements dans le secteur de l’eau afin de lui donner un nouvel élan et accompagner les efforts des secteurs utilisateurs des ressources hydriques.

Il a ajouté que dans le cadre de l’exécution dudit et afin de poursuivre ses efforts au niveau de la région dans le secteur de l’eau potable, l’ONEE a élaboré un programme ambitieux basé sur quatre principaux axes.

Le premier axe, dont le coût est estimé à environ 1.480 millions de dirhams, concerne le renforcement et la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable des habitants des villes, des centres et des douars, a-t-il expliqué, précisant qu’il a été procédé dans ce sens que les actions prorpgrammés portent sur le renforcement de l’approvisionnement des villes de Tanger et d’Asilah et de la station de traitement des eaux du barrage Cherif Al Idrissi qui alimente Tétouan, le renforcement du canal de transfert des eaux traitées de la station ”Tamuda” vers la ville de M’diq, en sus de la sécurisation de l’approvisionnement des villes de Chefchaouen, Ouezzane, Targuist et Al Hoceima.

Le second axe relatif à la consolidation de la rentabilité des canaux d’irigation, des réseaux de distribution et des capacités de stockage nécessitera une enveloppe budgétaire de l’ordre de 231 millions de dirhams, a encore ajouté, Mansouri, faisant savoir que l’ONEE a programmé des projets visant la réhabilitation du réseau de distribution d’eau potable, l’augmentation de la capacité de stockage à 3.000 mètres cubes supplémentaires dans la ville d’Ouezzane, et la réhabilitation du réseau de distribution d’eau potable dans la ville d’Al Hoceima et de la station ”El Hachef” pour le traitement des eaux du barrage 9 avril.

Concernant l’axe de renforcement de l’approvisionnement en eau potable des habitants en zone rurale et de lutte contre la précarité dans certaines zones, d’une enveloppe budgétaire de plus de 2.305 millions de dirhams, il vise à généraliser l’approvisionnement en eau potable en milieu rural à travers l’accélération du rythme d’exécution des programmes élaborés et l’adoption d’un programme complémentaire pour les zones non couvertes par les programmes précédents.

Cet axe sera mis en place à travers une intervention dans les centres ruraux, principalement les centres des collectivités territoriales, à travers le recours au raccordement individuel, la généralisation et la pérennisation des systèmes d’approvisionnement en eau potable dans la zone rurale au niveau des douars (programmation de 1.732 douars), ainsi que l’élaboration d’un programme complémentaire pour les douars non bénéficiaires.

Le quatrième et dernier axe du programme qui est lié à la communication et à la sensibilisation, il vise à sensibiliser les utilisateurs d’eau et l’ensemble des citoyens sur la nécessité de l’optimisation de l’utilisation de cette ressource vitale, et à renforcer la prise de conscience quant à l’importance de la préservation des ressources hydriques