Le Centre Régional d’Investissement de Casablanca-Settat, acteur incontournable du développement économique régional depuis la mise en place de la réforme, impulsée par le Roi Mohammed VI, a lancé ce jeudi 27 mai 2021, sous la présidence de Said Ahmidouch, Wali de la Région, une large réflexion autour du foncier industriel sur mesure, mobilisant les représentants des principales parties prenantes: Acteurs publics et privés du secteur de l’industrie au niveau national et régional, fédérations industrielles, aménageurs développeurs, universités, experts, dans l’objectif d’élaborer une feuille de route régionale à même de répondre aux besoins des industriels et des investisseurs, en identifiant les leviers d’actions pour une offre régionale en foncier industriel adaptée et compétitive.

Locomotive économique du Maroc, la région de Casablanca-Settat constitue le premier pôle industriel du royaume avec 48% du PIB industriel national, le secteur bénéficie de plusieurs programmes et incitations visant sa promotion, mais il fait face à plusieurs défis qui conditionne son élan, notamment l’accès au foncier industriel sur mesure, facteur déterminant du développement et à la compétitivité de l’industrie nationale et régionale.

En effet la région de Casablanca-Settat connait une pression foncière importante, due à plusieurs dimensions : la rareté et la cherté, la difficulté dans la maîtrise de l’offre actuelle, l’inadaptation de l’offre actuelle avec les besoins spécifiques des industriels, le manque de visibilité sur la demande, la relation entre la planification urbaine et les vocations des différents territoires (provinces/préfectures) de la région de Casablanca-Settat, les différents paramètres qui interviennent dans la planification des zones industrielles : économiques, juridiques, procédurales, etc.

Le sujet du foncier industriel est aussi un domaine complexe de par la multitude d’acteurs intervenant dans sa planification, son développement, sa commercialisation et son exploitation. C’est ainsi que dans une démarche d’intelligence collective et d’innovation, et en réponse aux nouvelles prérogatives assignées aux Centres Régionaux d’Investissement par la loi 47-18, relatives à la contribution à la planification stratégique du territoire et au développement d’une offre territoriale régionale que le CRI de Casablanca-Settat a organisé ce workshop.

Pour se faire, un diagnostic complet de la situation du foncier industriel dans la région a été réalisé suivant une approche fédératrice, innovante et inclusive, notamment à travers une analyse approfondie de la data du CRI de Casablanca-Settat, ainsi que plusieurs visites terrain auprès des associations des zones industrielles, d’opérateurs publics, d’aménageurs développeurs…etc.

Aussi, une enquête auprès de 200 opérateurs industriels de la région a été lancée et plus d’une dizaine de rencontres avec les fédérations industrielles et les différentes parties prenantes ont été tenues avec comme objectif d’identifier les axes stratégiques et les thématiques prioritaires autour desquels se sont articulés les travaux de ce workshop à savoir :

La planification urbaine,

L’offre en foncier industriel,

La demande en foncier industriel

Les vocations industrielles des territoires

« Jouant le rôle de fédérateur et de lien entre les opérateurs économiques et les administrations, nous rassemblons pour la première fois toutes les parties prenantes du foncier industriel dans une démarche d’intelligence collective pour appréhender ce sujet aux multiples enjeux de la phase planification à la valorisation, en mettant l’accent sur l’adéquation de l’offre et la demande. La démarche du CRI vient rappeler l’importance de sortir avec une vision stratégique et des recommandations innovantes afin de permettre un élan et une accélération industrielle à même de profiter des « low hanging fruits » de cette tectonique des marchés impulsée par un contexte post covid19 où des positionnements des chaînes de valeurs vont s’opérer et les opportunités qui en découlent ne vont être saisies que par ceux qui vont bien négocier le virage

et mettre toutes les chances de leurs côtés. Manifestement, le foncier vient en tête de liste des prérequis d’une propulsion du secteur industriel et d’impératifs de compétitivité et d’attractivité territoriale. » nous témoigne M. Belayachi DG du CRI de Casablanca-Settat.

Les travaux de ce workshop donneront lieux à des synthèses et des recommandations qui seront recueillies dans un livre blanc, constituant les jalons pour une stratégie régionale en la matière.

Le foncier industriel sur mesure constitue donc, un premier sujet sur lequel le CRI de Casablanca Settat a mené cette démarche fédératrice, avec comme ambition de lancer d’autres réflexions autour des facteurs clés de production dans un objectif de développer une offre compétitive, de renforcer l’attractivité de la Région de Casablanca-Settat et de drainer des investissements créateurs d’emplois et de richesse.