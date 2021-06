La chaîne TV5 présente le Maroc comme la destination phare de bon nombre d’étudiants subsahariens. Ivoiriens, Togolais, Camerounais, Sénégalais, etc s’y rendent chaque année pour suivre des études en médecine, rapporte.

TV5 traite le sujet dans un reportage diffusé dans le Journal de l’Afrique. Le journaliste rencontre Souley Yaouba, un étudiant camerounais de 23 ans en quatrième année de médecine. Le jeune homme est arrivé au Maroc à l’âge de 19 ans. Son ambition, c’est de devenir kinésithérapeute pour sportifs de haut niveau. Il s’est installé à Casablanca où il poursuit son cursus d’études de médecine. Étudier au Maroc et devenir médecins est l’ambition la mieux partagée chez les Yaouba. Les frères de Souley sont, eux, aussi dans le royaume.

Le jeune étudiant explique son choix. « Le Maroc fait partie des cinq destinations phares en Afrique aux côtés de la Tunisie, l’Afrique du Sud, l’Égypte et le Sénégal », a-t-il déclaré. « Chaque année, le Maroc reçoit plus de 6 000 nouvelles demandes d’inscription, dont plus de 80 % proviennent de pays d’Afrique », fait-on savoir. Ces demandes proviennent des pays comme la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Togo, le Sénégal…