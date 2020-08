L’accès à la Mosquée Hassan II de Casablanca pour l’accomplissement des cinq prières obéit à la stricte application du protocole de santé fixé par le ministère des Habous et des affaires islamiques, qui a prévu une série de mesures préventives contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), a affirmé le directeur de cette institution, Mabrouk Miloud. Toutes les personnes qui se rendent dans ce prestigieux lieu de culte, en tant que pratiquants ou visiteurs, sont tenus de se conformer aux consignes et recommandations mises en place par les autorités compétentes, dans le souci de préserver la santé et la sécurité de tous, a soutenu Mabrouk dans un entretien à l’agence MAP. Pour assurer la sécurité des personnes qui fréquentent le complexe de la Mosquée Hassan II, l’administration de la Fondation éponyme coopère et coordonne, de manière permanente, avec les acteurs concernés aux plans local et national, pour faire respecter les mesures de précaution à même d’enrayer la diffusion de la maladie, a-t-il poursuivi.