L’encours des crédits consolidés de Bank Of Africa – BMCE Group a affiché une hausse de 4% à 186,6 milliards de dirhams (MMDH) en 2019, selon le rapport d’activité du groupe bancaire. Hors resales à la clientèle, les créances sur la clientèle progressent de 2,3%, indique la même source, ajoutant que les dépôts de la clientèle ont augmenté de 5,4% sur la même période pour s’établir à 202,8 MMDH. “Bank Of Africa – BMCE Group publie son premier rapport intégré portant sur l’exercice 2019, selon le référentiel international d’information intégrée de l’IIRC -International Integrated Reporting Council -“, a souligné le Président Directeur Général du groupe bancaire, Othman Benjelloun, cité par ce rapport. Et de poursuivre: “Comme son nom l’indique, ce format de rapport donne une vision intégrée des performances de notre Groupe tant financières qu’extra-financières prenant en compte, avec un plus haut degré de maturité les enjeux ESG – Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance – conformément à notre démarche de responsabilité sociétale et environnementale”.