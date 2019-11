Vivo Energy Maroc, l’entreprise en charge de la distribution et de la commercialisation de carburants et lubrifiants de marque Shell au Maroc, et de Gaz de Pétrole Liquéfié de marque Butagaz, poursuit la lutte contre l’abandon scolaire.

Lancé en partenariat avec l’Heure Joyeuse, l’Ecole parallèle permet à des jeunes en situation de décrochage scolaire de favoriser leur retour à une scolarisation classique. Les résultats de la première promotion sont probants avec une réintégration de 90% des élèves au système éducatif national. L’annonce a été faite à l’occasion de la Journée mondiale de l’Enfance, qui rappelle l’importance et le droit pour un enfant d’être éduqué pour réaliser pleinement son potentiel.

« Vivo Energy Maroc fait de l’éducation un axe majeur de son engagement sociétal. Nous sommes aux côtés de l’Heure Joyeuse depuis 2002 dans un partenariat de long terme. A travers des programmes de lutte contre l’abandon scolaire, nous visons à favoriser l’égalité des chances entre les élèves. L’école parallèle vient répondre à cette ambition et nous sommes convaincus de la complémentarité de ce modèle dans le paysage éducatif national » a déclaré Hind Mejjati Alami, Directrice de la Communication de Vivo Energy Maroc.

L’Ecole Parallèle offre à des enfants, âgés entre 8 et 15 ans, en abandon scolaire et en situation de précarité et vulnérabilité familiale, un environnement propice à leur épanouissement et à leur réintégration dans le système scolaire national. Encadrés par une équipe pédagogique qualifiée, les élèves bénéficient d’un accompagnement complet à travers des ateliers ludiques, des activités para-pédagogiques, des séances de soutien scolaire, la prise en charge de leurs repas, ainsi que des ateliers de médiation familiale et sociale. L’objectif est de faciliter leur réinsertion, au bout d’un an, dans une scolarisation classique. Cependant si cela s’avère nécessaire pour l’élève, il peut être maintenu une année supplémentaire.

« Vivo Energy Maroc est un partenaire de taille ! Nous remercions Vivo Energy Maroc pour son implication à nos côtés, sur le long terme, avec une recherche de résultats, d’impact et de réalisations. Nous sommes heureux et fiers de voir ce partenariat grandir avec notre projet d’école parallèle ! », témoigne Laila Cherif, Présidente de l’Heure Joyeuse.

Avec pour ambition de devenir l’entreprise d’énergie la plus respectée du Maroc, Vivo Energy Maroc fait de l’éducation un axe majeur de son action citoyenne. Au-delà du développement d’un large choix de programmes éducatifs destinés aux enfants et aux jeunes dans le but de lutter contre l’abandon scolaire, l’exclusion sociale, Vivo Energy Maroc soutient des programmes d’initiation à l’entreprenariat et d’éducation environnementale