« E-faunalert », une application mobile qui permet l’identification des lignes électriques les plus dangereuses pour les rapaces en Méditerranée a été présentée, ce mercredi à Casablanca, par le Centre de coopération pour la Méditerranée de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN-Med).

Très visuelle et facile d’utilisation, cette application permet de collecter des données techniques sur les lignes électriques et d’identifier et cartographier les zones qui sont dangereuses pour la faune sauvage de par leur risque d’électrocution ou de collision.

Téléchargeable à partir de tout téléphone mobile, l’application sert à identifier les zones d’intervention à privilégier et ainsi faciliter la prise de décision dans la planification des futures lignes électriques. Elle s’adresse à toute personne concernée, des scientifiques à la communauté de la conservation, des agents du gouvernement et du secteur de l’énergie et au grand public dans le monde entier.