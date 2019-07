La Chambre de Commerce Suisse au Maroc annonce la nomination de Sami Zerelli à la tête de la Chambre, pour un mandat de trois ans. Après avoir été nommé président de la Chambre par intérim, en 2018, Zerelli succède ainsi officiellement à Mehdi Benzaari.

Fort de son expérience de plus de 10 ans à la Présidence de la CCSM, Zerelli, qui a déjà pris les rênes de la Chambre entre 2007 et 2016, continuera ainsi à apporter son savoir-faire à la Chambre en faveur du développement des relations économiques entre le Maroc et la Suisse. Pour rappel, il est Consul Honoraire de Suisse à Marrakech et Président de Pintail, la banque digitale.