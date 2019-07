Le Maroc s’est placé à la 4ème place des pays qui attirent le plus d’investissements étrangers dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA). Selon le rapport de la Société arabe pour la garantie des investissements et du crédit à l’exportation (Dhaman) au titre de l’année 2019, le Maroc a réussi à attirer 71 nouveaux projets au titre de l’année 2018.

Ces projets, fruits d’investissements directs étrangers (IDE) au sein du royaume ont totalisés un montant de 4,48 milliards de dollars, contribuant à la création de 15 351 emplois via 66 de ces investissements. Et sur les 361,7 milliards de dollars d’investissements arabes, le Maroc s’est accaparé une part de 4,5 %, alors que l’Égypte est venue en tête avec une part de 25,2%, suivi de l’Arabie Saoudite (9,6%) et le Sultanat d’Oman (8,3%).