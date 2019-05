Finéa, filiale du Groupe CDG, et le Groupe BCP ont procédé à la signature d’une convention de refinancement en faveur des PME, d’un montant de plus d’un milliard de dirhams. Cette ligne de crédit permettra à la BCP, à travers sa filiale Maroc Leasing, de financer, à des conditions avantageuses, les projets d’investissement et les besoins en trésorerie des PME exerçant dans tous les secteurs productifs de l’économie nationale.

Cette signature intervient après la contractualisation d’une ligne de refinancement avec la Banque Européenne d’Investissement (BEI). Pour rappel, la BCP et la CDG ont conclu sur ces cinq dernières années deux partenariats similaires ayant pour mission première le financement de la PME marocaine, principal vecteur de croissance et de création d’emplois pour le pays.