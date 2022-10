Acteur de référence dans son secteur d’activité et plaçant la RSE au cœur de ses préoccupations, CDG Capital Gestion lance le premier fonds d’Investissement Socialement Responsable au Maroc dans la catégorie actions avec comme benchmark ESG 10* : « CKG ISR SELECTION ».

Découlant des ambitions et des engagements de sa maison mère CDG Capital en faveur d’une finance durable, le nouveau véhicule d’investissement socialement responsable de CDG Capital Gestion, prend ainsi en compte les critères extra-financiers, alliant performance financière et impact durable. « CKG ISR SELECTION » intègre en effet une prise en compte systématique de l’empreinte environnementale, sociale et de la qualité de la gouvernance dans la sélection et la gestion des investissements.

Le fonds permettra ainsi aux investisseurs de valoriser leur capital à travers un véhicule de placement en conformité avec leur conviction d’éthique sociale, tout en contribuant aux comportements responsables des entreprises et au développement durable.