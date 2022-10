La Banque Populaire d’Oujda a inauguré sa Galerie d’art, le jeudi 6 octobre 2022, en présence de Mouaad JAMAI, Wali de la région de l’Oriental, Jalil SEBTI, Directeur Général de la Banque Commerciale du groupe BCP et Ahmed MAHROUS, Président du Directoire de la Banque Populaire d’Oujda.

Une initiative qui vise à asseoir la dynamique citoyenne de la Banque et son ambition de soutenir le rayonnement culturel de la région. Le nouvel espace culturel abritera jusqu’au 28 février 2023 sa première exposition « Expressions plurielles » qui propose de découvrir huit talents incarnant la richesse de la création artistique locale.

Consciente du rôle que peut jouer la culture comme levier de développement dans la région de l’Oriental, la Banque Populaire d’Oujda a initié un projet de réaménagement de sa salle d’exposition actuelle en Galerie d’art.

« Outre son engagement réitéré de soutien au développement économique et social de la région, la Banque Populaire a souhaité, à travers l’inauguration de la Galerie d’Oujda, réaffirmer sa mission d’accompagnement et de soutien à la dynamique culturelle et artistique locale. Ce nouvel espace culturel se donne pour mission de promouvoir et valoriser le capital immatériel de la région et se veut donc une vitrine de choix pour les artistes locaux mais aussi un lieu de rencontres, de créativité et d’apprentissage », Jalil SEBTI, Directeur Général de la Banque Commerciale du groupe BCP.

Située au siège de la Banque Populaire d’Oujda, ce nouvel écrin artistique a aussi pour vocation de sensibiliser le public à l’art sous toutes ses formes (la photographie, la peinture ou la sculpture, le design, l’artisanat) et à la culture à travers des expositions temporaires thématiques. Il permettra aux visiteurs en général et aux clients de la Banque, une immersion totale dans le monde de l’art.

« Quelques mois après l’inauguration de son nouveau siège social, la Banque Populaire d’Oujda étrenne aujourd’hui sa galerie d’art, aménagée suivant les standards professionnels les plus reconnus. Ce nouvel espace d’art permettra d’apprécier la richesse artistique de la région et contribuera à rapprocher les individus et nourrir le dialogue », Ahmed MAHROUS, Président du Directoire de la Banque Populaire d’Oujda.

Le potentiel artistique et la profusion de créations de la région mêlant tableaux, sculptures, assemblages et performances, seront ainsi mis à l’honneur lors de l’exposition inaugurale « Expressions plurielles ». L’occasion de rassembler plusieurs artistes, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, issus de toute la région de l’Oriental : Oujda, Nador, Berkane, Jerada.

La Galerie d’art de la Banque Populaire d’Oujda offre ainsi un espace d’exposition pour les œuvres réalisées par huit artistes de la région ancrés dans l’univers de l’art moderne et contemporain : Said Afezyoum, Siham Badr, Mohamed Benhamza, Imane El Mezgueldi, Jaouad Embarki, El Yazid Kherbache, Sara Laouini, Nourreddine Madrane.