Comme déjà annoncé par Infomédiaire Maroc, de nouvelles mesures restrictives vont rentrer en vigueur à partir de ce mercredi 23 décembre.

Et parmi ces mesures, figure la fermeture totale des restaurants à Casablanca, Marrakech, Agadir et Tanger, et ce pour une durée de trois semaines. Toutefois, ces derniers peuvent continuer d’assurer la livraison à domicile et l’emporter.

A noter que les snacks ne sont pas concernés par l’interdiction d’ouverture au niveau des villes susmentionnées.

Quant au restaurants dépendant des hôtels au niveau de ces mêmes villes, ils doivent servir uniquement leur clientèle. Au niveau national, les restaurants dépendant des hôtels doivent fermer à 20h et assurer le room service au-delà de cette heure.