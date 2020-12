La Médina de Tawenza, située en plein coeur de la station balnéaire, entre dans sa phase de commercialisation pour devenir le centre névralgique des activités commerciales et d’animation de Taghazout Bay.

– 44 unités sont mises en location pour diverses activités, allant de la restauration, à l’alimentation en passant par les activités de divertissement et de loisirs et les produits d’artisanat et du terroir.

La Société d’Aménagement et de Promotion de la Station de Taghazout (SAPST) entame une nouvelle étape dans le développement de cette station balnéaire, un des piliers du développement touristique de la région d’Agadir et du Royaume.

Dédiée aux commerces et aux loisirs, la Médina jouit d’une localisation idéale, avec un accès direct à la plage, reliant ainsi le front de mer à l’arrière-pays. Elle est structurée autour de plusieurs activités de commerce, de restauration et de loisirs et sera le centre névralgique de l’animation de la station touristique.

44 unités de 40 à 220 m2 destinées à la location

Tawenza est composé de 44 unités, entièrement dédiées à location, avec des surfaces unitaires comprises entre 40 et 220 m².

L’offre cible des domaines et des activités diversifiées :

– La restauration : restaurants gastronomiques, restauration rapide, cafés, etc.

– L’alimentaire : supérettes et petits commerces.

– Les services de proximité : agences bancaires, bureaux de change, etc.

– Des activités de divertissement et de loisirs

– Des boutiques dédiées à l’artisanat local et aux produits du terroir.

Totalement livrée, Tawenza entre actuellement dans la phase de commercialisation. Une mission qui a été confiée à Colliers International, cabinet leader dans le conseil en investissement immobilier.

>>> Lancez votre activité commerciale à Taghazout Bay en appelant le 06 73 39 39 21

E-mail: [email protected]

Taghazout Bay, une station axée sur le développement durable

S’étendant sur une superficie de 615 ha en front d’une bande côtière de 4,5 km de plages à 15 km au nord d’Agadir, le site de Taghazout Bay est composé d’infrastructures touristiques et résidentielles, de la Médina ainsi que d’un centre de l’arganier, d’un Beach Club, d’académies de Tennis, de Golf et de Surf.

Sa réalisation a été pensée dès le départ dans un souci de développement durable. Un principe fondateur qui se reflète dans une conception qui s’insère parfaitement dans l’environnement naturel de la Région, ainsi que la création d’activités à forte valeur ajoutée, génératrice d’emplois pour la population locale.

En cherchant à préserver les ressources naturelles, à maintenir l’authenticité socioculturelle et le bien-être des communautés d’accueil, la station balnéaire de Taghazout Bay s’inscrit dans une approche intégrée d’aménagement du territoire.

Une approche qui a pu séduire de grands acteurs de l’hôtellerie internationale. La station ayant attiré depuis son ouverture des opérateurs de renom comme Hyatt, Fairmont, Marriott, Hilton et RIU.