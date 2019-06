Noor Midelt I, l’une des premières centrales hybrides au Maroc, qui sera implantée à 20 km au Nord de la ville de Midelt, constitue un projet ambitieux avec de grands objectifs socio-économiques.

La centrale Noor Midelt I, dont le lancement des travaux est prévu courant l’automne 2019, aura une puissance installée de 800 MW avec une capacité de stockage de 5 heures. Les deux technologies photovoltaïque (PV) et énergie thermodynamique(CSP) s’y combineront pour produire de l’électricité durable.

Cette hybridation innovante permettra non seulement d’améliorer le rendement de la centrale mais aussi d’optimiser le prix du kilowattheure.

Il est à souligner que les travaux relatifs aux infrastructures communes du complexe solaire multitechnologies Noor Midelt, s’étendant sur une superficie de 4.000 ha, sont quasiment finalisés.

Dans ce contexte, le chef de projet senior infrastructures au sein de Masen, Hatim Alahiane, a indiqué que les infrastructures réalisées dans le complexe auront un impact socio-économique sur les populations de la région.

Dans une déclaration, il a fait observer que les travaux relatifs à la finalisation des infrastructures du complexe Noor Midelt, entamés depuis 2017 par Masen, ont permis de créer près de 300 postes d’emploi directs alors que des entreprises locales ont bénéficié de travaux de manutention pour la réalisation des infrastructures.

Et d’indiquer que la réalisation d’une route de 40 kms dans le cadre de ce projet, permettra non seulement d’accéder au complexe et au barrage Hassan II, mais aussi de désenclaver les villages avoisinant le complexe Noor Midelt.

En plus, a-t-il expliqué, des équipements hydrauliques ont été réalisés, dont un réseau hydraulique de 15 km ainsi qu’un réservoir d’eau d’une capacité de 12.000 m3 destiné à collecter des eaux issus du barrage Hassan II, qui seront utilisées dans les finalités de contribution dans la chaîne de production de l’électricité, l’entretien des panneaux solaires et les opérations de refroidissement.

De même, 50 kms de lignes électriques de moyenne tension ont été achevés ainsi qu’un ouvrage d’art pouvant supporter plus de 500 tonnes.

D’autres infrastructures d’évacuation électrique, hydriques et télécom et des routes internes sur 19 km ainsi qu’une clôture sont en cours de développement, outre des infrastructures réalisées par Masen, dans le but de protéger contre les crues et l’érosion du sol.

L’investissement afférent à Noor Midelt I est de près de 7,57 milliards de DH financés par la banque allemande « KFW », la Banque Européenne d’Investissement (BEI), l’Agence Française de Développement (AFD), la Commission Européenne, la Banque Mondiale (BM), la Banque Africaine de Développement (BAD) et le Fonds des Technologies Propres.

A travers la valorisation des énergies renouvelables, Masen (Moroccan Agency For Sustainable Energy) crée une force inépuisable de développement économique, social et environnemental pour le Maroc et au-delà.

A l’issue d’un appel d’offres international, les opérations de la conception, le financement, la construction, l’exploitation et maintenance du projet Noor Midelt I, ont été attribués au consortium mené par EDF Renouvelables (France) et composé de Masdar (Emirats Arabes Unis) et Green of Africa (Maroc).

Il est à rappeler que les programmes de développement de projets intégrés portés par Masen, le groupe chargé de piloter les énergies renouvelables au Maroc, contribuent à l’objectif national, à l’horizon 2030, d’un mix électrique dont +52% est d’origine renouvelable.

A fin 2018, 1.215 MW sont en exploitation dans l’éolien, 1.770 MW dans l’hydraulique et plus de 700 MW dans le solaire.