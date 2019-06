La Fédération Régionale du Tourisme de la Région Marrakech-Safi (FRT MS) a été créée récemment, à la cité ocre, lors d’une rencontre marquée par la participation d’une centaine de représentants des Fédérations Métiers et des Associations Régionales du tourisme.

Cette démarche, initiée par la Confédération Nationale du Tourisme (CNT), s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre effective de la politique de la régionalisation avancée, conformément aux Hautes directives Royales.

La CNT entame ainsi la concrétisation de l’un de ses engagements majeurs en matière de réforme de la gouvernance du secteur à savoir la création de Fédérations régionales du tourisme. Ces fédérations permettront à la CNT de disposer d’un relais régional représentatif des professionnels, et de prioriser le secteur au niveau régional puis national.

Les fédérations régionales du tourisme sont constituées des différentes associations professionnelles régionales, afin de faciliter la communication entre les différents acteurs, mutualiser les moyens des professionnels et le renforcement des actions au niveau régional et faciliter le partenariat avec les élus et l’administration, mettre en place une feuille de route régionale commune et une vision partagée et en faciliter la mise en œuvre et assurer le co-pilotage des contrats programmes régionaux.

Ces fédérations seront des entités internes de la CNT, dotée d’une personnalité morale à part entière, lui conférant une entière autonomie de gestion, basée sur l’orientation générale de la CNT.

A l’issue de cette réunion, les représentants des associations professionnelles de la Région Marrakech Safi ont été invités à examiner le projet de statuts de la future Fédération Régionale du Tourisme de la Région Marrakech-Safi, afin d’y apporter les améliorations nécessaires et contribuer ainsi à la finalisation des textes réglementaires et organisationnels.

Pour rappel, l’assemblée générale constitutive de la Fédération Régionale du Tourisme de la Région Marrakech-Safi a été convoquée séance tenante pour le vendredi 21 juin 2019.