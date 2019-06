Le taux d’accès à l’électricité au Kenya est établi actuellement à plus de 75%, contre 63,8% en 2017 et 56% en 2016, ce qui le place à la tête des pays de l’Afrique de l’Est, selon un récent rapport de la Banque mondiale.

Avec un taux d’accès supérieur à 75% actuellement, la première économie de l’Afrique de l’Est peut se prévaloir d’avoir presque le triple du taux d’accès à l’électricité de l’Ouganda (22%) et presque le double de celui de la Tanzanie (32,8%) et du Rwanda (34,1%), précise-t-on dans le rapport. Le Kenya, qui vise à réaliser un accès universel à l’électricité d’ici 2022, a également connu un taux de pénétration impressionnant par rapport à ses voisins.

L’augmentation annuelle de l’accès du pays s’est établie à 6,4%, juste en dessous de 7,9% en Afghanistan et de 8,3% au Cambodge. Ses voisins comme le Rwanda, l’Ouganda et la Tanzanie ont continué à accuser un retard avec un rythme annuel de 3,4 pc, 1,4 pc et 2,4 pc respectivement. Le taux moyen mondial est de 0,8%, ce qui fait du Malawi, du Tchad et du Burundi les pays qui ont le taux le plus bas avec seulement 0,6%.

« Ces dernières années, de nombreux pays, notamment l’Inde, le Bangladesh et le Kenya, ont considérablement élargi leur accès à l’électricité. Parmi les 20 pays les plus peuplés n’ayant pas accès à l’électricité, l’Inde, le Bangladesh, le Kenya et le Myanmar ont réalisé les progrès les plus significatifs depuis 2010 », indique le rapport de suivi de la Banque mondiale sur les progrès énergétiques 2019.