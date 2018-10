Infomédiaire Maroc – Le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi a réitéré, ce jeudi à Rabat, le refus catégorique du Maroc d’abriter des centres d’accueil pour migrants.

La création de centres d’accueil pour migrants n’est qu’une tentative d’externaliser le problème (migratoire, ndlr) et ne constitue pas une solution », a affirmé El Khalfi lors d’un point de presse tenu à l’issue d’une réunion du Conseil de gouvernement, soulignant : « nous avons besoin d’une solution de long terme et non pas d’une solution immédiate conjoncturelle ».

Le Maroc a choisi de défendre une approche humaine et multidimensionnelle de la question migratoire, a-t-il relevé, ajoutant que le Royaume a donné l’exemple en décidant la régularisation de la situation de plus de 50 000 migrants et en répondant favorablement à près de 3 000 demandes de participation au programme de retour volontaire.

Le porte-parole a fait observer que le Maroc a pris l’initiative d’aborder cette question sur le plan africain, notant qu’il s’agit d’une approche que le Roi Mohammed VI a parrainée depuis 2013 et qui s’est muée en stratégie nationale.

« Le Maroc ne peut pas accepter une situation qui s’inscrit en porte-à-faux de cette profondeur humaine inhérente au règlement de la problématique de l’immigration », a insisté El Khalfi, en mettant l’accent sur la nécessité d’assumer « la responsabilité collective » en la matière.

Il a, en outre, fait remarquer que les réseaux d’immigration clandestine ont développé leur mode opératoire en utilisant, pour la première fois, des « Go-Fast », précisant que plus de 80 réseaux d’immigration irrégulière et de traite d’êtres humains ont été démantelés.

El Khalfi a, par ailleurs, fait observer que les responsables européens, à l’instar de la ministre espagnole chargée de la Migration, saluent la politique migratoire du Maroc, mettant en exergue l’impératif d’une solution de long terme qui privilégie la dimension humaine et qui sera le fruit d’une coordination commune. « De ce fait, il n’y a pas lieu d’accepter l’idée de créer des centres d’accueil » en terre marocaine, a lancé le porte-parole, ajoutant que le Royaume plaide en faveur de la politique migratoire sur les plans international, africain et européen.

Et de rappeler que le Maroc abritera en décembre prochain une conférence internationale sur la problématique de l’immigration.

IM