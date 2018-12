Infomediaire Maroc – La Fédération Nationale des Céréales et Légumineuses, FNCL, a reçu à Casablanca, Maria Fernanda Canas, ambassadeur de l’Argentine au Maroc, et Jesús María Silveyra, Secrétaire Adjoint des Marchés Agro-industriels auprès du Ministère de l’Agriculture argentin.

Cette rencontre s’inscrit dans la dynamique d’échanges commerciaux entre le Maroc et l’Argentine dans le secteur des céréales et des légumineuses. Cette initiative est la première du genre, mobilisant des institutionnels argentins, venus rencontrer les principaux opérateurs dans le négoce de céréales au Maroc. Cette réunion s’est faite en présence des membres de la FNCL ainsi que du Directeur Général de l’Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses (ONICL).

L’objectif était d’échanger sur les potentialités commerciales entre le Maroc et l’Argentine en matière d’exportation des céréales argentines.

S’exprimant à cette occasion, Monsieur Jesús María Silveyra a déclaré que «Le Maroc est le troisième acheteur Africain de l’Argentine dans le secteur des céréales. La position du Maroc sur ce marché ne fera que renforcer la coopération entre les acteurs économiques de nos deux pays».

Dans la même lignée, Mme l’Ambassadeur a fait part de son enthousiasme et a souligné que «Le Maroc et l’Argentine ont l’opportunité de renforcer leurs échanges commerciaux et approfondir leur partenariat économique, grâce notamment aux opérateurs économiques dans le secteur des céréales et des légumineuses».

En effet, l’Argentine est l’un des principaux producteurs et exportateurs mondiaux de céréales et plus particulièrement de maïs, de soja et de produits dérivés. Sa production, conjuguée à son potentiel d’exportation, a un impact avéré sur l’évolution des cours des prix des céréales sur le marché international.

«Nous sommes honorés par l’optimisme affiché par nos invités qui plaident pour une consolidation de nos relations commerciales dans le cadre d’un partenariat win-win», s’est félicité pour sa part Jamal M’Hamdi, Président de la FNCL.

Rédaction Infomediaire.