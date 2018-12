Infomediaire Maroc – Le Cercle des Patriotes ‘‘Al Mountada’’ organise un événement autour de deux tables rondes ce 19 décembre 2018 à Tanger.

Réunissant des représentants de la région de Tanger, ainsi le gotha de son industrie, cette rencontre a pour objectif de dresser un bilan de la situation de la région de Tanger, pour ce qui est de l’attractivité des investissements, des métiers mondiaux, de la performance des secteurs clefs et des emplois crées.

A noter que la deuxième table ronde, basée sur le concept du marketing territorial, s’ancrera sur l’histoire et l’identité de Tanger, et dressera les traits du développement futur de la région, un développement axé sur une croissance plus inclusive et plus harmonieuse.

Rédaction Infomediaire.