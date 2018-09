Infomédiaire Maroc – Maroc Telecom (IAM), acteur majeur des télécoms en Afrique et leader national des télécoms, a annoncé, mardi, avoir obtenu la certification ISO 9001 dans sa toute dernière version 2015, pour l’ensemble de ses activités, et devenir ainsi le premier opérateur télécom national et l’une des premières entreprises au Maroc à obtenir la dernière version de cette certification.

Certifié ISO 9001 version 2008 pour l’ensemble de ses activités depuis 2004, Maroc Telecom a réussi son audit de suivi n°1, mené sur ses sites au Maroc par l’organisme de certification indépendant « Bureau Veritas », lui permettant ainsi d’obtenir la certification ISO 9001 version 2015 pour son système de management de la qualité, a précisé Maroc Telecom dans un communiqué.

La norme internationale ISO 9001 repose sur un certain nombre de principes de management de la qualité, notamment une forte orientation client, la motivation et l’engagement de la direction, l’approche processus et l’amélioration continue, explique le communiqué.

La version 2015 de la norme ISO 9001 renforce le rôle du management de Maroc Telecom dans sa démarche qualité et intègre de nouvelles exigences, notamment la prise en compte des attentes des parties prenantes et la notion de risques et d’opportunités dans le pilotage du système de management de la qualité, a fait savoir IAM, soulignant qu’elle est accordée exclusivement aux entreprises qui démontrent des protocoles efficaces et documentés d’amélioration continue et de communication avec les clients en ce qui concerne la qualité de service.

L’obtention de la certification ISO 9001: 2015 témoigne de l’engagement de Maroc Telecom dans l’amélioration de ses services et de ses processus afin de garantir et d’accroître la satisfaction des attentes, aussi bien des clients que des parties prenantes, relève la source, ajoutant que cette certification vient confirmer la maturité du système de management de la qualité de IAM et de ses activités.

Rédaction Infomédiaire