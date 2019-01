􏰞􏰝􏰜􏰛􏰚􏰜􏰙􏰘􏰗􏰖􏰕􏰜􏰙􏰔􏰓􏰝􏰝􏰘􏰚􏰜􏰒􏰑􏰐􏰏􏰎􏰜􏰍􏰌􏰛􏰋􏰘􏰕􏰘􏰜􏰊􏰘􏰝􏰘􏰉􏰓􏰈􏰚􏰜􏰇􏰓􏰉􏰌􏰛􏰜􏰆􏰉􏰘􏰅􏰚􏰝􏰕􏰚􏰜􏰅􏰚􏰅􏰜􏰝􏰌􏰖􏰄􏰚􏰈􏰈􏰚􏰅􏰜􏰓􏰃􏰗􏰋􏰕􏰋􏰌􏰝􏰅􏰎􏰜􏰅􏰌􏰖􏰕􏰚􏰝􏰖􏰚􏰅􏰜􏰆􏰓􏰉􏰜􏰙􏰚􏰜􏰗􏰌􏰝􏰝􏰚􏰅􏰜􏰞􏰝􏰜􏰛􏰚􏰜􏰙􏰘􏰗􏰖􏰕􏰜􏰙􏰔􏰓􏰝􏰝􏰘􏰚􏰜􏰒􏰑􏰐􏰏􏰎􏰜􏰍􏰌􏰛􏰋􏰘􏰕􏰘􏰜􏰊􏰘􏰝􏰘􏰉􏰓􏰈􏰚􏰜􏰇􏰓􏰉􏰌􏰛􏰜􏰆􏰉􏰘􏰅􏰚􏰝􏰕􏰚􏰜􏰅􏰚􏰅􏰜􏰝􏰌􏰖􏰄􏰚􏰈􏰈􏰚􏰅􏰜􏰓􏰃􏰗􏰋􏰕􏰋􏰌􏰝􏰅􏰎􏰜􏰅􏰌􏰖􏰕􏰚􏰝􏰖􏰚􏰅􏰜􏰆􏰓􏰉􏰜􏰙􏰚􏰜􏰗􏰌􏰝􏰝􏰚􏰅􏰜Infomédiaire Maroc 􏰆􏰚􏰉􏰂􏰌􏰉􏰃􏰓􏰝􏰛􏰚􏰅􏰜 􏰛􏰌􏰃􏰃􏰚􏰉􏰛􏰋􏰓􏰈􏰚􏰅􏰜- Le compte à rebours a commencé ! plus que quelques jours pour les start-ups et industriels marocains du secteur de l’électronique pour se rendre au CES –Consumer Electronique Show – à Las VEGAS du 8 au 11 Janvier 2019 avec la délégation marocaine officielle.

Rappelez-vous, en Janvier 2018, elles étaient 7 startups innovantes à avoir exposé leurs innovations technologiques au CES VEGAS et dont l’une a réussi à lever un fond de 0.5$M.

La 2ème participation officielle du Maroc au CES VEGAS est organisée par le Cluster Electronique, Mécatronique et Mécanique du Maroc (CE3M) en partenariat avec le Groupement Industriel Marocain de l’Aéronautique et Spatial (GIMAS) et le Cluster Aéronautique du Maroc (AMC) avec le soutien du Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie Numérique, de l’AMDIE, de l’Ambassade des Etats Unies à Rabat, du consulat des Etats Unies à Casablanca et de la FENELEC.

Dans le but de promouvoir l’innovation, le MADE IN MOROCCO et d’accélérer le développement à l’international des entreprises marocaines. Le comité organisationnel a réuni lors de cette 52ème édition du CES VEGAS une délégation marocaine comprenant 9 startup innovantes ainsi que des industriels accompagnés pour pouvoir visiter le CES et assurer des prospections et des rencontres B to B planifiées.

A cet effet, le CE3M, GIMAS et le Cluster AMC, ont lancé un appel à candidatures en Juillet 2018 et ont organisé un Road Show National du 21 Septembre au 2 Octobre 2018 auprès du milieu universitaire, incubateurs et parc technologiques afin de sensibiliser les porteurs de projets innovants et industriels sur cette opportunité.

50 porteurs de projets ont répondu à cet appel, 26 projets ont été admis par la CTA (Consumer Technologie Association, organisateur du CES) à exposer au sein du prestigieux Eureka Park qui est considéré comme la plateforme d’innovation du CES ;

Les 26 porteurs de projets retenus ont été convoqués pour pitcher devant un jury marocain formé d’industriels et d’experts en innovation qui ont donné leurs mot pour choisir les 9 meilleurs projets représentant l’innovation marocaine au CES VEGAS 2019, à savoir :

1- « Dust-Out© : une solution Depp-Tech à base de IoT et d’intelligence artificielle qui visent l’optimisation des opérations de maintenance et d’entretien des installations solaires»Présenté par Hajar Sallahi et Amine Sifane, développé par PillIotY & Lexis,

2- « VALENVI : Capteur intelligent de niveau de remplissage, associé à tout type de conteneur de déchets et capable de réduire jusqu'à 50% des coûts de collecte des villes et des sociétés de gestion des déchets » présenté par ElMehdi Habib, développé par VALENVI,

3- « SAC-IN : Une sacoche intelligente destinée aux utilisateurs des motos et des vélos pour les protéger contre les accidents de la route » présenté par Hamid Tasra et Hassan Bakhouch de la cité de l’Innovation de l’université Hassan I – FST Settat,

4- « Un gant intuitif qui permet aux personnes sourdes et muettes de communiquer avec des personnes qui ne comprennent pas le langage des signes » présenté par Amira Loukili et EDDINE Chaimae de l’université Hassan II,

5-« Kit Biotech permettant d’automatiser les services de Kinésithérapie respiratoire » présenté par Sara Maghzaz de la cité de l’innovation de rabat (ENSET-Rabat, Université Mohammed V ),

6- « Sehatuk : est une application mobile mHealth qui utilise le big data et l'intelligence artificielle au service des patients en Afrique» développé par Dial Technologies ,

7 - « Homy-Gami : Un IoT pour le télécontrôle gestuel et intuitif qui permet la gestion simultanée de plusieurs dispositifs et services électroniques et digitales » présenté par Omar Glaoui et Mokhtar Fatmi de Homy-Gami,

8- « SARI : une solution de monitoring, destinée à être installée sur tous les types d’aéronefs, permettant une observation et surveillance aérienne en temps réel depuis le sol. Le traitement de toutes les données est effectué par un logiciel qui permet à l'opérateur au sol d'exploiter directement toutes les données collectées » développé par West Aero,

9-« DeePic© ; une caméra intelligente développée entièrement sous les recommandations européennes de protection de données personnelles « Privacy by design ». Grace à son noyau embarqué de Deep-learing, DeePic permet de réaliser des fonctions de comptage et de classifications dans les aéroports et espaces grand public avec un taux de vraisemblance de 99% » Développé par Metatechnology.

Les 9 startups et projets sélectionnés ont bénéficiés d’une prise en charge financière et de toute une préparation en amont de l’événement, couvrant des workshop et ateliers en techniques de pitch, communication et techniques de vente. Ces ateliers organisés par l’US embassy sont assurés par des spécialistes américains venus exclusivement des USA à cet effet.

Les organisateurs se donnent aussi l’ambitieux objectif lors de cette 2éme participation marocaine au CES VEGAS d’établir des B to B pour accélérer les décisions de levée de fonds et prise de participation en faveur des TPE et PME marocaines.

Pour rappel, Le CES est considéré depuis plus de 50 ans, comme la vitrine technologique et le catalyseur de l’innovation par excellence ; c’est un espace où les TPE, PME, grandes entreprises, et les entrepreneurs du monde entier se réunissent pour définir les technologies, produits et services qui aideront à répondre aux besoins les plus critiques, offrant ainsi, un système de connexion pour la communauté mondiale des innovations.

Une plateforme grandiose, rassemblant plus de 180 000 professionnels de l’industrie, 4 500 exposants présentant leurs dernières innovations, 155 pays représentés, 900 conférenciers à travers 200 sessions, plusieurs centaines de chefs de gouvernement présents, 10 membres du congrès et six ministres internationaux, avec plus de 1 000 startups participant à Eureka Park, la maison CES pour les startups, … le tout réparti sur 255 mille mètres carrés nets d’espace d’exposition.

Avec toutes les grandes industries engagées dans la technologie, Le CES attire de grandes marques mondiales et des nouveaux venus innovants issus de secteurs aussi variés que le divertissement et le marketing, le sport et la santé, l’automobile et le style de vie. Le CES présente des produits et les entreprises qui les créent, issus des marchés de la technologie grand public, notamment :

PUBLICITÉ, DIVERTISSEMENT ET CONTENU : Gaming, Publicité Marketing, La musique, Réalité virtuelle

AUTOMOBILE : Voitures autonomes, Technologie de véhicule

SANTÉ : Accessibilité, Santé numérique, Fitness et Wearables, Technologie du sommeil

MAISON ET FAMILLE : Famille et style de vie, Divertissements à domicile, Maison intelligente

INTERNET DES OBJETS (IoT) : Villes intelligentes, Énergie intelligente

CONCEPTION DE PRODUITS ET FABRICATION : impression 3D, Conception, approvisionnement et emballage

ROBOTIQUE & MACHINE INTELLIGENTE : Intelligence artificielle, Drones, Robotique

SPORTS : eSports et eLeagues, Technologie du sport

Rédaction Infomédiaire