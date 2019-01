􏰞􏰝􏰜􏰛􏰚􏰜􏰙􏰘􏰗􏰖􏰕􏰜􏰙􏰔􏰓􏰝􏰝􏰘􏰚􏰜􏰒􏰑􏰐􏰏􏰎􏰜􏰍􏰌􏰛􏰋􏰘􏰕􏰘􏰜􏰊􏰘􏰝􏰘􏰉􏰓􏰈􏰚􏰜􏰇􏰓􏰉􏰌􏰛􏰜􏰆􏰉􏰘􏰅􏰚􏰝􏰕􏰚􏰜􏰅􏰚􏰅􏰜􏰝􏰌􏰖􏰄􏰚􏰈􏰈􏰚􏰅􏰜􏰓􏰃􏰗􏰋􏰕􏰋􏰌􏰝􏰅􏰎􏰜􏰅􏰌􏰖􏰕􏰚􏰝􏰖􏰚􏰅􏰜􏰆􏰓􏰉􏰜􏰙􏰚􏰜􏰗􏰌􏰝􏰝􏰚􏰅􏰜􏰞􏰝􏰜􏰛􏰚􏰜􏰙􏰘􏰗􏰖􏰕􏰜􏰙􏰔􏰓􏰝􏰝􏰘􏰚􏰜􏰒􏰑􏰐􏰏􏰎􏰜􏰍􏰌􏰛􏰋􏰘􏰕􏰘􏰜􏰊􏰘􏰝􏰘􏰉􏰓􏰈􏰚􏰜􏰇􏰓􏰉􏰌􏰛􏰜􏰆􏰉􏰘􏰅􏰚􏰝􏰕􏰚􏰜􏰅􏰚􏰅􏰜􏰝􏰌􏰖􏰄􏰚􏰈􏰈􏰚􏰅􏰜􏰓􏰃􏰗􏰋􏰕􏰋􏰌􏰝􏰅􏰎􏰜􏰅􏰌􏰖􏰕􏰚􏰝􏰖􏰚􏰅􏰜􏰆􏰓􏰉􏰜􏰙􏰚􏰜􏰗􏰌􏰝􏰝􏰚􏰅􏰜Infomédiaire Maroc 􏰆􏰚􏰉􏰂􏰌􏰉􏰃􏰓􏰝􏰛􏰚􏰅􏰜 􏰛􏰌􏰃􏰃􏰚􏰉􏰛􏰋􏰓􏰈􏰚􏰅􏰜- Les recettes du Fonds national de l’action culturelle (FNAC) ont enregistré des chiffres exceptionnels en 2018 pour atteindre plus de 74 millions de dirhams (MDH), indique le ministère de la Culture et de la Communication-Département de la Culture, notant qu’il s’agit d’une hausse de 376,7% par rapport à 2017 (15 MDH).

Cette hausse en termes de recettes issues des services de visites des sites et monuments historiques est enregistrée pour la première fois depuis la création du Fonds en 1983, se félicite le ministère dans un communiqué publié vendredi. Un ensemble de mesures ont été prises à plusieurs niveaux, liées notamment à la détermination des prix des services rendus par le ministère et aux mécanismes de suivi des processus de recouvrement, explique la même source.

Cette démarche, relève le ministère, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du ministère visant à soutenir l’action culturelle et des mécanismes de gouvernance administrative et financière. Selon la même source, ces ressources seront investies en faveur d’une impulsion qualitative aux interventions du ministère, notamment en matière de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel et des différentes richesses artistiques nationales.

Elles seront également mises au service du soutien à la créativité culturelle et artistique selon les principes de la transparence et du professionnalisme, en consécration de la gouvernance dans la gestion des affaires culturelles, ajoute le ministère.

Rédaction Infomédiaire􏰚􏰕􏰜 􏰂􏰋􏰝􏰓􏰝􏰛􏰋􏰁􏰉􏰚􏰅􏰜 􏰉􏰘􏰓􏰈􏰋􏰅􏰘􏰚􏰅􏰜 􏰚􏰝􏰜 􏰒􏰑􏰐􏰀􏰜 􏰓􏰋􏰝􏰅􏰋􏰜 􏰟􏰖􏰔􏰖􏰝􏰜 􏰝􏰌􏰖􏰄􏰚􏰓􏰖􏰜 􏰆􏰈􏰓􏰝􏰜 􏰅􏰕􏰉􏰓􏰕􏰘􏰡􏰋􏰟􏰖􏰚􏰜 􏰄􏰌􏰈􏰌􏰝􏰕􏰓􏰋􏰉􏰚􏰃􏰚􏰝􏰕􏰜 􏰕􏰌􏰖􏰉􏰝􏰘􏰜􏰄􏰚􏰉􏰅􏰜􏰈􏰔􏰓􏰄􏰚􏰝􏰋􏰉􏰎􏰜􏰓􏰖􏰜􏰅􏰚􏰉􏰄􏰋􏰛􏰚􏰜􏰙􏰚􏰜􏰅􏰚􏰅􏰜􏰛􏰈􏰋􏰚􏰝􏰕􏰅􏰜􏰚􏰕􏰜􏰙􏰚􏰜􏰈􏰔􏰘􏰛􏰌􏰝􏰌􏰃􏰋􏰚􏰜􏰃􏰓􏰉􏰌􏰛􏰓􏰋􏰝􏰚􏰭