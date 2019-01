{"id":24,"instanceName":"SG","videos":[{"videoType":"youtube","title":"","description":"","info":"","thumbImg":"http:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/sg2019.jpg","youtubeID":"5UC6fXAuQeQ","prerollAD":"no","prerollGotoLink":"prerollGotoLink","preroll_mp4":"preroll_mp4","prerollSkipTimer":"prerollSkipTimer","midrollAD":"no","midrollAD_displayTime":"midrollAD_displayTime","midrollGotoLink":"midrollGotoLink","midroll_mp4":"midroll_mp4","midrollSkipTimer":"midrollSkipTimer","postrollAD":"no","postrollGotoLink":"postrollGotoLink","postroll_mp4":"postroll_mp4","postrollSkipTimer":"postrollSkipTimer","popupAdShow":"no","popupImg":"popupImg","popupAdStartTime":"popupAdStartTime","popupAdEndTime":"popupAdEndTime","popupAdGoToLink":"popupAdGoToLink"}],"instanceTheme":"light","playerLayout":"fitToContainer","videoPlayerWidth":1006,"videoPlayerHeight":420,"videoRatio":1.77777777778,"videoRatioStretch":false,"videoPlayerShadow":"effect3","colorAccent":"#cc181e","posterImg":"","posterImgOnVideoFinish":"","logoShow":"Yes","logoPath":"","logoPosition":"bottom-right","logoClickable":"Yes","logoGoToLink":"","allowSkipAd":true,"advertisementTitle":"Advertisement","skipAdvertisementText":"Ignorer la publicit\u00e9","skipAdText":"Vous pouvez ignorer cette annonce dans","playBtnTooltipTxt":"Play","pauseBtnTooltipTxt":"Pause","rewindBtnTooltipTxt":"Rewind","downloadVideoBtnTooltipTxt":"Download video","qualityBtnOpenedTooltipTxt":"Close settings","qualityBtnClosedTooltipTxt":"Settings","muteBtnTooltipTxt":"Mute","unmuteBtnTooltipTxt":"Unmute","fullscreenBtnTooltipTxt":"Fullscreen","exitFullscreenBtnTooltipTxt":"Exit fullscreen","infoBtnTooltipTxt":"Show info","embedBtnTooltipTxt":"Embed","shareBtnTooltipTxt":"Share","volumeTooltipTxt":"Volume","playlistBtnClosedTooltipTxt":"[closed]","playlistBtnOpenedTooltipTxt":"Hide playlist","facebookBtnTooltipTxt":"Share on Facebook","twitterBtnTooltipTxt":"Share on Twitter","googlePlusBtnTooltipTxt":"Share on Google+","lastBtnTooltipTxt":"Go to last video","firstBtnTooltipTxt":"Go to first video","nextBtnTooltipTxt":"Play next video","previousBtnTooltipTxt":"Play previous video","shuffleBtnOnTooltipTxt":"Shuffle on","shuffleBtnOffTooltipTxt":"Shuffle off","nowPlayingTooltipTxt":"NOW PLAYING","embedWindowTitle1":"SHARE THIS PLAYER:","embedWindowTitle2":"EMBED THIS VIDEO IN YOUR SITE:","embedWindowTitle3":"SHARE LINK TO THIS PLAYER:","lightBox":false,"lightBoxAutoplay":false,"lightBoxThumbnail":"","lightBoxThumbnailWidth":400,"lightBoxThumbnailHeight":220,"lightBoxCloseOnOutsideClick":true,"onFinish":"Stop video","autoplay":false,"loadRandomVideoOnStart":"No","shuffle":"No","playlist":"Off","playlistBehaviourOnPageload":"opened (default)","playlistScrollType":"light","preloadSelfHosted":"none","hideVideoSource":false,"showAllControls":true,"rightClickMenu":true,"autohideControls":2,"hideControlsOnMouseOut":"No","fullscreen":"Fullscreen native","nowPlayingText":"Yes","infoShow":"No","shareShow":"Yes","facebookShow":"Yes","twitterShow":"Yes","mailShow":"No","facebookShareName":"Infomediaite TV","facebookShareLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","facebookShareDescription":"","facebookSharePicture":"http:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/infotv.jpg","twitterText":"Infomediaite TV","twitterLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","twitterHashtags":"Infomediaite TV","twitterVia":"Infomediaite TV","googlePlus":"","embedShow":"No","embedCodeSrc":"","embedCodeW":746,"embedCodeH":420,"embedShareLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","youtubeControls":"custom controls","youtubeSkin":"light","youtubeColor":"red","youtubeQuality":"highres","youtubeShowRelatedVideos":"No","vimeoColor":"00adef","showGlobalPrerollAds":false,"globalPrerollAds":"","globalPrerollAdsSkipTimer":5,"globalPrerollAdsGotoLink":"","videoType":"YouTube","submit":"Save Changes","youtubeChannelID":"UCQyCGV3PgSuRK20EXm3TZqQ","googleAnalyticsTrackingCode":"","iOSPlaysinline":true,"floatPlayerOutsideViewport":false,"rootFolder":"https:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/plugins\/Elite-video-player\/"}

Infomediaire Maroc : En ce début d’année 2019, Société Générale Maroc présente ses nouvelles ambitions, soutenues par de bonnes performances commerciales et financières réalisées en 2018 ainsi qu’un nouveau plan stratégique volontairement tourné vers l’avenir, au service de ses clients et de l’économie marocaine.

UNE AMBITION DE CROISSANCE

Opérant depuis plus d’un siècle au Maroc, Société Générale Maroc confirme la dynamique de croissance de ses activités.

S’appuyant sur des expertises diversifiées et des compétences éprouvées, le groupe comte aujourd’hui 13 filiales spécialisées au Maroc et 4000 collaborateurs qui accompagnent plus d’un million de clients dans la réalisation de leur projets.

Son positionnement et ses performances commerciales et financières lui ont valu l’obtention de nombreux prix et marques de reconnaissance en 2018, tels que le prix de la Banque Marocaine de l’année, remis lors de The Banker Awards 2018, ainsi que les prix de la meilleure Banque Internationale au Maroc, de la Meilleure Banque d’Investissement au Maroc ou encore du Meilleur Gestionnaire d’Actifs pour sa filiale Sogecapital gestion, trois distinctions que Société Générale a remportées pour le deuxième année consécutive lors des African Banking Awards.

Le nouveau plan stratégique « Avenir 2019-2022 » vise à délivrer une croissance soutenue, rentable et durable, avec un taux de croissance des revenus de 7% par an, Il marque une nouvelle étape ambitieuse du développement de Société Générale au Maroc, tout en réaffirmant son ancrage local, sa vocation de partenaire de confiance et sa volonté d’offrir à ses clients l’expertise et le savoir-faire d’une grande banque internationale.

Cette stratégie ambitieuse de croissance s’appuie sur plusieurs piliers :

Renforcer la proximité avec ses clients autour d’un modèle relationnel omnicanal

Offrir une gamme de produits et de services aux meilleurs standards internationaux en s’appuyât sur ses filiales spécialisées et les synergies nouées avec les métiers d’expertise au sein du groupe

Investir dans l’innovation, les nouvelles technologies et le digital pour offrir des expériences clients renouvelées et des parcours optimisés

Faire évoluer son organisation pour favoriser l’agilité dans les prises de décision et « l’empowerment » des équipes

Accompagner les transformations positives du royaume, entant qu’acteur responsable et engagé socialement

Le nouveau plan stratégique met l’accent sur la dynamique d’ouverture et d’innovation au service des transformations positives de l’économie locale, notamment grâce à :

Ses démarches d’innovation impulsées par sa Digital Factory, au sein de laquelle sont développées, en mode agile, de nouvelles expériences bancaires, ainsi qu’un nouveau Lab Innovation qui s’installe à Casablanca début 2019 pour explorer les technologies de la « Banque du futur » à l’échelle Africaine

Ses initiatives menées sur les sujets de formation, d’équité comme le partenariat avec « Womenin Africa » ou encore fondées sur l’intelligence collaborative, comme la démarche récemment entreprise auprès des collaborateurs du groupe pour les inviter à participer à un dialogue ouvert et un grand débat sur la satisfaction client

Ses actions environnementales, ainsi que les actions de sa fondation d’entreprise pour la culture et la solidarité, Près de 50 projets en faveur de l’éducation, la culture et l’insertion professionnelle ont été soutenus par la fondation en 2018.

UNE NOUVELLE ORGANISATION FAVORISANT LES SYNERGIES ET LA DECENTRALISATION DES LEVIERS DE DECISION

Pour mener à bien l’exécution de ca plan stratégique ambitieux, Société générale fait évoluer son organisation et l’adapte afin de répondre é un double enjeu :

Etre plus agile, pour mieux service ses clients et être au plus prêts de leurs besoins

Mieux collaborer pour faire jouer é plein les synergies entre ses métiers et filiales spécialisées et renforcer les cohérences du groupe « Région Maroc »

Pour se faire, le nouveau modèle organisationnel repose sur des principes directeurs s’appuyant sur des niveaux de délégations clairs de bout en bout sur chaque activité de la banque, une coopération renforcée entre les entités, une accélération et une plus grande fluidité de la prise de décision et des arbitrages. A la faveur d’un pilotage resserré autour d’objectifs partagés, recherchant en performances l’efficience opérationnelle, Société Générale Maroc réaffirme sa vocation de Groupe Intégré.

Concrètement, Société Générale Maroc est désormais organisée autour de :

. Un Directoire, assurant un pilotage collégial de la stratégie de société Générale Maroc et comprenant 4 membres : le Président du Directoire, Ahmed El Yacoubi et 3 Directeurs Généraux, Mohammed Tahri, Francois Marchal et Asmae hajjami.

.11 « services unit » intervenant en tant que filières centrales et jouant un rôle normatif, de contrôle et de mutualisation sur l’ensemble des filiales au Maroc ;

.10 Business Unit, responsables du périmètre de leur activité de façon transversale, agissant en tant que centres d’expertises dans leurs domaines d’activités ;

.5 Délégations régionales dont le rôle est renforcé pour davantage de proximité avec nos clients et d’agilité de prise de décision. L’axe régional est ainsi réaffirmé, en élargissant les périmètres géographiques des Directions régionales et en leur donnant plus d’autonomie sur le terrain. Signe tangible de cette évolution, les Directions régionales deviennent, dans leur appellation, des « Délégations Régionales », rattachées directement au directoire.

Cette nouvelle organisation sera déployée progressivement, tout au long de l’année 2019.

UNE NOUVELLE PLATEFORME DE MARQUE TOURNEE VERS L’AVENIR

Cette ambition stratégique est soutenue par une nouvelle plateforme de marque, qui exprime la vocation profonde de la marque Société Générale et inspire aussi sa culture interne.

Avec sa nouvelle signature « Antoum Al Moustakbal », Société générale Maroc renouvèle son engagement vis-à-vis de ses clients avec deux convictions : son rôle est de construire l’avenir et sa mission est le donner à tous les moyens d’avoir un impact positif sur l’avenir.

Société Générale confirme ainsi sa volonté d’être un partenaire de confiance, engagé dans les transformations positives du monde.

« C’est vous l’avenir / Antoum Al Moustakbal » regarde le futur avec détermination et optimisme et y appose une vision ouverte et volontariste, mobilisatrice et engagée auprès de tous ceux qui ont envie d’entreprendre et d’avoir un impact positif sur le monde.

Ahmed El yacoubi, Directeur Régional Maroc et Président du Directoire de Société Générale Maroc, a commenté : « Au Maroc, comme en Afrique, sur ce continent plein d’énergies qui est le nôtre, où les perspectives sont riches et pleines de promesses, plus que jamais, l’avenir nous appartient. Nous en sommes pleinement acteurs et responsables. C’est là tout le sens de notre nouvelle signature : C’est vous l’avenir ».

IM