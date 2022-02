La combinaison entre le sport et l’éducation nationale a permis de créer une nouvelle dynamique dans les différents établissements scolaires, a affirmé, mercredi à Meknès, le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa.

Une quarantaine de championnats dédiés aux sports les plus pratiqués dans les établissements d’enseignement sont programmées, au titre de l’année scolaire en cours, sur les plans local, régional et national, a souligné Benmoussa dans une déclaration en marge de la cérémonie de clôture du championnat national scolaire de volleyball, de volleyball mixte, de badminton, de pétanque et des échecs.

Ces championnats constituent l’occasion de découvrir les talents et les compétences dans ces sports et les accompagner, en collaboration avec les fédérations concernées, dans le cadre du parcours « Sport-Étude », a-t-il indiqué.

Et le ministre d’assurer que son département veille à promouvoir la pratique des activités sportives au sein des espaces dédiés à cet effet dans le milieu scolaire et à encourager les associations sportives.

Dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de la loi-cadre n° 51.17, le ministère de l’Éducation nationale a fixé les grands axes de la stratégie visant à promouvoir le sport scolaire à travers la consolidation des rôles des associations sportives scolaires, et leur généralisation au niveau de l’ensemble des établissements d’enseignement publics et privés.

Un millier d’élèves représentant différentes régions du Royaume ont pris part à cette manifestation organisée par le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, en collaboration avec la Fédération Royale Marocaine du Sport scolaire.

Ce championnat, qui a connu l’introduction pour la première fois au niveau national des sports du volleyball mixte et de badminton, a été, selon les organisateurs, une opportunité pour les élèves participant de faire étalage de leurs talents, de s’ouvrir sur leurs semblables et de se mesurer aux autres concurrents dans leur sport de prédilection.