L’examen des questions relatives à l’enseignement privé, a été au centre d’une rencontre organisée, mercredi à Rabat, entre le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa et les instances représentatives de l’enseignement privé.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette rencontre, Benmoussa a souligné que cette réunion avec le secteur de l’enseignement privé a été l’occasion pour débattre du bilan du comité thématique et du bilan de l’année académique ainsi que de la préparation de la prochaine rentrée scolaire.

Cette rencontre a permis, également, de jeter la lumière sur l’élaboration d’un contrat associant les établissements d’enseignement aux familles, a-t-il relevé, notant que la version finale est en cours d’élaboration.

Le projet de loi n°59.21 relatif à l’enseignement scolaire figure aussi à l’ordre du jour de cette réunion, a-t-il indiqué, mettant en avant la volonté commune d’œuvrer de concert pour la mise à niveau de ce secteur.

De son côté, le président de la ligue de l’enseignement privé au Maroc, Mohamed El Honsali, a indiqué que cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre de l’approche participative adoptée par le ministère, a permis d’examiner les contraintes et les défis que connaît le secteur et d’aborder plusieurs questions, dont notamment, le projet de loi n°59.21 relatif à l’enseignement scolaire et à l’alternance linguistique.

Le comité thématique traitera une série de problématiques et se réunira périodiquement pour examiner un certain nombre de dossiers relatifs à la gestion quotidienne des établissements, ainsi que les projets proposés par le ministère, a-t-il fait savoir.

L’enseignement privé fait partie intégrante de l’école marocaine et en constitue une composante essentielle, a-t-il insisté, ajoutant que le but ultime est de mettre à niveau l’école et d’améliorer les apprentissages.