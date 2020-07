La Chambre de Commerce Suisse au Maroc a désigné son nouveau président le 22 juillet 2020 à Casablanca. C’est Christophe de Figueiredo, membre du conseil d’administration et jusqu’alors Vice-Président de la Chambre, qui a été élu président par Intérim jusqu’à juin 2022.

Actuel Directeur Général de Swissport Maroc, Christophe de Figueiredo s’est dit « très heureux de servir la communauté suisse au Maroc, avec indépendance et dynamisme, en proche collaboration avec notre Ambassade ».

Christophe de Figueiredo succède à Sami Zerelli, figure emblématique de la CCSM, qui l’avait dirigé de 2007 à 2016 puis de 2018 à aujourd’hui, et qui a décidé de se consacrer à d’autres projets. «Je cède la présidence de la Chambre de Commerce Suisse car de nouveaux projets personnels ne me permettront pas de continuer à assurer ce rôle avec les mêmes engagement et disponibilité qu’auparavant. Le contexte de crise du Covid et la longue période de confinement m’ont amené à identifier de nouvelles opportunités d’affaires, qui vont me mobiliser les années à venir. Cette crise constitue un changement de contexte qui nécessite une adaptation de taille, et peut créer de nouvelles opportunités, à saisir absolument !», déclare Sami Zerelli, qui est désormais Président d’honneur de la CCSM.

Durant les deux dernières années de son mandat, Sami Zerelli et toute l'équipe de la CCSM, ont fait de la satisfaction des membres de la Chambre, une priorité. A l'écoute de leurs attentes et de leurs besoins, la Chambre a organisé des tables rondes et plus récemment des Webinar répondant à leurs problématiques.

Par ailleurs, durant cette période, il avait été décidé de capitaliser sur les poumons d’attractivité du Maroc et de la Suisse pour générer des synergies.

L’accent avait particulièrement été mis sur les PME suisses innovantes qui peuvent apporter leurs expertises aux entreprises marocaines. En parallèle, les actions avec les acteurs publics suisses et marocains ont été intensifiées afin que les entreprises suisses, membres de la Chambre, puissent accompagner les grands projets nationaux. La participation de la Suisse en 2019 au SIAM en tant qu’invité d’honneur a constitué une très belle concrétisation des relations bilatérales avec à la clé 11 conventions signées entre les deux pays.

Dès sa nomination, Christophe de Figueiredo a tenu à saluer l'action de son prédécesseur. « Sami Zerelli est un président que l'on ne remplace pas, on ne peut que lui succéder !

