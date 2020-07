Soucieuse de préserver la sécurité et la santé de ses collaborateurs et clients, Société Générale Maroc a procédé avec succès à une démarche de Vérification de son dispositif de prévention et de lutte contre la pandémie COVID-19.

Effectué par AFNOR -tiers indépendant reconnu- sur la base d’un référentiel très exigeant, cette Vérification est un gage de conformité aux exigences les plus strictes en matière de sécurité sanitaire.

Les vérifications effectuées ont démontré la pertinence des mesures déployées dans toute l’organisation, leur application effective sur les différents sites, tout en s’assurant de leur pérennité dans le temps. La banque sécurise ainsi la poursuite des activités de ses collaborateurs et apporte un gage de confiance à ses clients et partenaires.