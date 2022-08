La sélection marocaine de kick-boxing a remporté six médailles, 1 en or, 2 en argent et 3 en bronze, lors des Championnats d’Afrique de kick-boxing (low-kick), qui se sont déroulés du 26 au 28 août à Benoni, en Afrique du Sud.

Lors de cette compétition continentale, Anas Jazouli s’est qualifié pour les Jeux mondiaux des sports de combat à Riyad en 2023, après avoir remporté la médaille d’or des moins 60 kg en battant le Sud-africain Molele Tebatso en finale, indique un communiqué de la Fédération royale marocaine de kick boxing, muay thai-savate et sports assimilés.

Les deux médailles d’argent ont été décrochées par Hamza Haimer (-71 kg), après sa défaite en finale face au Sénégalais Alassane Ba et Kaouthar Baarab (-65 kg) qui s’est inclinée en finale face à l’Egyptienne Ikram Sayed Mohammed.

Les trois médailles de bronze ont été remportées par Youssef Anzad (-81 kg), Oumaima Belwarath (-48kg) et Roumaissae Bouarourou (-56 kg).