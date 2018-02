Infomediaire Maroc – 4 jours après la fin du CHAN 2018, marqué par le sacre du Maroc à domicile dimanche, la CAF a dévoilé son équipe-type du tournoi réservé aux joueurs locaux. Et sans surprise, celle-ci est dominée par les Lions de l’Atlas A’ qui placent 5 joueurs, dont la révélation Ayoub El Kaabi, meilleur buteur (9 buts) et joueur de la compétition.

Ainsi avec le capitaine Benoun, le patron de l’entrejeu Saidi, le meneur de jeu El Karti et le héros de la finale, Hadraf, l’épine dorsale du Maroc est présente.

L’équipe-type de la CAF se compose du gardien de but Akram El Hadi (Soudan), des défenseurs Omer Suliman (Soudan), Stephen Eze (Nigéria) et Badr Benoun (Maroc), des milieux Solomon Ojo (Nigéria), Walid El Karti (Maroc), Salaheddine Saidi (Maroc), Zakaria Hadraf (Maroc) et Abdulrahman Ramadhan (Libye) et des attaquants Ayoub El Kaabi (Maroc) et Saleh Taher Saeid (Libye).

Rédaction Infomediaire.