Infomediaire Maroc – Poursuivant une démarche éditoriale innovante et ouverte sur le monde, les éditions Langages du Sud publient de nouveaux ouvrages, en français et en arabe, qui mettent en scène la petite fille attachante dont les aventures sont lues par des milliers d’enfants. Et dans la série ‘‘Aïcha raconte…’’, vient de paraître ‘‘Aïcha raconte la sécurité routière’’.

Ainsi, à travers des situations de la vie quotidienne, figurées par des illustrations claires et accessibles, la petite fille donne des conseils aux enfants et leur inculque les règles à suivre pour respecter le code de la route et adopter un comportement citoyen.

Le livre comporte également un quiz permettant aux lecteurs de vérifier s’ils ont bien retenu les informations.

Rédaction Infomediaire.