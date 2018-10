Infomédiaire Maroc – La délégation marocaine devant participer à la 24ème Conférence des parties à la convention-cadre des Nations-unies sur le changement climatique (CCNUCC), tiendra une réunion mercredi à Rabat en vue d’examiner les progrès réalisés par le Maroc en prévision du sommet en décembre à Katowice, en Pologne.

Cette rencontre, présidée par le ministre de l’Énergie, des mines et du développement durable Aziz Rebbah et la secrétaire d’État chargé du développement durable, Nezha El Ouafi, a pour objectif de présenter et discuter les progrès du Maroc dans le cadre de l’Agenda de l’Action ainsi que les résultats des consultations inclusives et transparentes du dialogue de Talanoa qui s’inscrit dans la continuité du partenariat de Marrakech pour une action mondiale pour le climat.

Selon un communiqué du secrétariat d’État, la réunion sera également l’occasion d’informer sur les éléments importants du 5ème rapport du Groupe international des experts du climat (GIEC), notamment les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels.

Elle sera en outre marquée par la présentation des enjeux de la participation du Maroc à la COP24, particulièrement le maintien de l’engagement des différents acteurs et de la dynamique créée autour des multiples thématiques du changement climatique au cours des dernières années, surtout depuis la 22ème conférence de Marrakech sur le climat organisée en novembre 2016.

Le soutien technique et financier aux programmes nationaux et la consolidation du leadership du Royaume en matière de coopération Sud-Sud figurent également à l’ordre du jour.

Rédaction Infomédiaire