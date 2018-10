Infomédiaire Maroc – Pour la deuxième année consécutive, le Maroc se hisse au troisième rang du «Palmarès annuel des paradis de retraite à l’étranger», que publie chaque automne le site français Retraite sans Frontières qui fait autorité en matière de conseils en destination.

Ce classement se base sur un travail méticuleux de compilation des statistiques publiques et privées sur les 12 critères qui importent le plus aux retraités qui envisagent prendre leur retraite à l’étranger (coût de la vie, valeur de l’immobilier, climat, qualité des soins médicaux, gastronomie, environnement naturel, patrimoine culturel, sports et loisirs, sécurité, intégration, accessibilité et infrastructures), complétés par l’avis de dizaines de correspondants retraités français vivant à l’étranger.

Le Royaume y maintient sa position derrière les mêmes protagonistes du podium, le Portugal et la Thaïlande, et devance de gros poids lourds sur l’Atlas mondial des retraités (Bali, l’Île Maurice, la République dominicaine, l’Espagne ou encore la Grèce.

Selon les auteurs de ce classement annuel très attendu dans les milieux de retraités français, le Maroc doit sa place au top 3 à ses atouts et avantages naturels qui sont incarnés dans la proximité géographique, le climat agréable avec un automne et un printemps ensoleillés et un hiver doux, le coût de la vie assez intéressant (jusqu’à 40% moins cher que la France en moyenne), l’usage très répandu de la langue française et une large communauté d’expatriés français et, enfin, une fiscalité avantageuse pour les retraités étrangers.

