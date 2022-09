Endeavor Catalyst, le fonds d’investissement du réseau mondial Endeavor, présent au Maroc depuis 2014, a approuvé un investissement d’un million de dollars dans la jeune pousse Marocaine Chari. Le président de la commission d’investissement d’Endeavor Catalyst est Reid Hoffman, cofondateur du réseau social Linkedin.

« C’est un bon signe de voir que des fonds d’investissements étrangers de renommée s’intéressent à des startups marocaines ; cela présage d’un rapide décollage de la scène startup marocaine. C’est un privilège d’accueillir Endeavor Catalyst parmi nos investisseurs, qui rejoint ainsi d’autres investisseurs tels que Y Combinator, Orange, Rocket Internet ou encore le fonds de management de l’université d’Harvard » annonce Ismael Belkhayat, cofondateur et CEO de Chari.

L’investissement d’Endeavor Catalyst s’insère dans le cadre de la levée de fonds de type Serie-A de Chari. Cette levée permettra à la startup Marocaine de consolider son expansion continentale et d’amorcer son virage vers la fintech en finançant l’acquisition de la société Axa Credit, sous réserve de l’obtention de l’accord de la banque centrale.

Endeavor Catalyst a déjà investi dans plus de cinquante unicornes à travers le monde dont Glovo, Flutterwave, Brex, Cabify ou encore Checkout.com… Le réseau Endeavor avait déjà sélectionné Chari en début d’année 2022 dans sa liste d’entreprises Outliers, soit les 10% des entreprises Endeavor ayant la plus forte croissance et le plus fort impact sur leurs communautés.

Pour rappel, Chari est une application de e-Commerce à destination des épiceries de proximité des pays d’Afrique Francophone. Elle leur permet de s’approvisionner de produits de grande consommation et de profiter de délais de paiement.